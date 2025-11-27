Imparten curso de aptitud para choferes en Tapachula

La Secretaría de Movilidad y Transportes (SMyT) de Chiapas impartió un curso de capacitación para choferes de transporte público en Tapachula para obtener el certificado de aptitud.

La convocatoria a estos cursos obligatorios en las distintas modalidades abordan temas como normatividad de tránsito y movilidad, donde se tendrá que cumplir con requisitos como exámenes médicos y de no antecedentes penales. Al evento acudieron más de 800 personas que se presentaron al evento para obtener el Certificado de aptitud (tarjetón) que tocó como sede el Teatro de la Ciudad, Amparo Montes de la ciudad de Tapachula.

Directivos de la Coalición de Radio Taxis, Abenamar Rosales, Alfredo Liévano, Antonio Gómez, Alberto Daly, Enrique Borjes, Adrián Vázquez, Gabriel Pérez Sánchez y Salustio Velázquez agradecieron a la titular de la SMyT por la implementación de este curso que busca mejorar la calidad y calidez del servicio en el transporte público en sus diversas modalidades

Reconocieron que la SMyT tiene el compromiso que todos los operadores estén certificados y tengan los conocimientos básicos para realizar de manera eficiente sus funciones y conozcan que existe normatividad que les es aplicable.

“Agradecemos la preocupación de la secretaria Albania González Polito de consolidar la mejora en la movilidad y modernización del servicio público de transporte, permitiendo un servicio de calidad eficiente, seguro cómodo incluyente y accesible”, abundaron.

Expresaron que por ley los choferes deben contar con un certificado de aptitud que exige la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT), con el cual se busca garantizar la seguridad en el servicio público, porque son ellos los responsables de movilizar vidas humanas.