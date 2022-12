Imparten curso sobre condiciones de suelo

Especialistas en el tema de suelos participaron en el primer Curso Taller “Edafología aplicada para una agricultura de precisión”, actividad organizada por la Facultad de Ciencias Agrícolas del Campus IV de la Unach, a través del grupo colegiado de Investigación en Sistemas Agrícolas y Forestal.

La secretaria académica de la Facultad de Ciencias Agrícolas del Campus IV, Mayra Martínez Solís, señaló que la capacitación otorgada por los especialistas a los estudiantes, les permitió obtener conocimientos que les servirá como futuros productores de alimentos.

Por su parte, el docente de la Facultad de Ciencias Agrícolas y uno de los instructores del curso, José Noé Lerma Molina, dijo que este curso fue importante para los jóvenes estudiantes que están en proceso de formación, de cara a su incursión en el mercado laboral.

“El tema de los suelos es uno de los más relevantes que hay en la agricultura, si no tuviéramos suelos no habría plantas y por consiguiente no habría plagas. Este curso cumple con el propósito interiorizar en lo que es el suelo, darle énfasis a la importancia que tiene las técnicas y conocimientos que están relacionados al cultivo de la tierra”, indicó.

Entre los temas que se abordaron se encuentran: Introducción: Factores y procesos de formación; Horizontes genéticos, a cargo de Isaac Brindis Santos; Descripción de perfiles de suelo en campo, por parte de David Palma López y Comportamiento de elementos químicos en el suelo, disertado por Esperanza Sánchez Hernández, de la Unach.

Así también, Propiedades físicas del suelo, a cargo de Rufo Sánchez Hernández; La importancia de la materia orgánica en el suelo tropical: Conceptos, metodología y estimación, disertado por Salvador Pérez Morales y Conservación agroecológica de los suelos tropicales, por parte de Humberto Osorio Espinoza.