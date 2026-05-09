Imparten curso sobre declaración patrimonial

Con el objetivo de privilegiar la transparencia y la rendición de cuentas, la Contraloría Interna del Congreso del Estado, a cargo de Guadalupe Morales Marín, realizó el curso de capacitación para que las y los trabajadores del Poder Legislativo rindan su declaración patrimonial y de intereses por modificación en tiempo y forma, toda vez que de acuerdo a la ley, es en mayo cuando debe realizarse.

Transparencia

En dicho curso, se capacitó y se brindó orientación a las y los servidores públicos sobre el uso de plataformas digitales para cumplir con su declaración patrimonial y de intereses por modificación, abordando aspectos legales y financiera. Estas capacitaciones son obligatorias y buscan asegurar la transparencia y evitar sanciones.

El curso, desarrollado en la Sala de Usos Múltiples, contó con la participación de todas y cada una de las unidades y direcciones con que cuenta el Congreso, así como de las y los diputados.

La contralora Guadalupe Morales Marín expresó que el curso fue diseñado con el propósito de fortalecer la integridad en el servicio público.

Indicó que rendir la declaración es un acto de transparencia y por ellos instó a ponerse al día y aquellos que no estén familiarizados con la plataforma, logren hacerlo en el tiempo establecido.