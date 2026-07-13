Imparten cursos de educación vial

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Subsecretaría Vial Preventiva y de Turismo, impartió cursos de educación vial en los municipios de Salto de Agua, Las Rosas y Tuzantán a diferentes sectores sociales, como parte de las estrategias para la adopción de una nueva cultura vial y prevención de accidentes.

Medio centenar de motociclistas, empleados de empresas y ciudadanos recibieron capacitación en temáticas relacionadas con educación vial, reglamento de Tránsito, significado de los señalamientos, manejo a la defensiva, importancia del peatón, uso correcto del casco protector, no conducir en estado de ebriedad, tramite de la licencia de conducir y emplacamiento; por elementos de las delegaciones de la Guardia Estatal Vial Preventiva de Salto de Agua, Las Rosas y Huixtla.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de capacitar a los usuarios de motocicletas para la prevención de accidentes, manejo a la defensiva y uso correcto del equipo de seguridad, en el estado de Chiapas.