Imparten cursos en municipios prioritarios

El director general del Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas (Icatech), César Espinosa Morales, encabezó una intensa gira de trabajo por los municipios de Capitán Luis A. Vidal, San Juan Cancuc y Chalchihuitán, como parte de la estrategia Escuadrón de la Transformación en Chiapas.

Esta iniciativa busca impulsar la prosperidad integral de comunidades en situación de rezago social, mediante la implementación de acciones orientadas a mejorar la calidad de vida a través de capacitación directa y herramientas de desarrollo a las regiones que históricamente han enfrentado mayores condiciones de rezago y olvido en la entidad.

El primer municipio visitado fue Capitán Luis A. Vidal, donde se acordó poner a disposición de los habitantes una oferta formativa robusta, orientada a fortalecer las habilidades laborales y fomentar el autoempleo, bajo la premisa de dejar atrás el aislamiento y avanzar de manera decidida hacia la prosperidad regional.

Escuadrón de la Transformación

Más adelante, la estrategia se trasladó a San Juan Cancuc, específicamente en el ejido Nichteel, donde el titular del Instituto hizo hincapié en la importancia del Escuadrón de la Transformación, como una estrategia sólida que busca que la población pueda integrarse de manera digna y productiva a la economía estatal.

La gira culminó en Chalchihuitán, donde César Espinosa Morales supervisó el inicio de talleres y demás actividades de formación.