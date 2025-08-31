Imparten cursos sobre mantenimiento de unidades médicas

Al destacar que la infraestructura hospitalaria es un pilar del sistema de salud, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, delegación Chiapas, Rogelio Tamayo Carboney, informó que se llevó a cabo el Seminario “Rehabilitación, Conservación y Mantenimiento de Unidades Médicas”, impartido en las instalaciones de la CMIC Chiapas.

“Para la CMIC, la rehabilitación, conservación y mantenimiento de unidades médicas significa hablar de seguridad estructural y eficiencia en los recursos, sabedores de que cada clínica y centro de salud son instalaciones estratégicas, donde se atienden emergencias, se previenen enfermedades y lo más importante: se salvan vidas”, indicó.

Tamayo Carboney señaló que con esta capacitación se busca otorgar a las y los participantes los conocimientos básicos, y las herramientas elementales en el mantenimiento de unidades de salud, y así garantizar la seguridad de pacientes y personal, asegurando el funcionamiento óptimo de la infraestructura física en salud.

El secretario del Comité Directivo de este organismo empresarial, Jorge Luis Aguilar Gordillo, llevó a cabo la presentación de los ponentes.