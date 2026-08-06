Imparten en la Unach conferencia magistral

Como acto inaugural del ciclo escolar agosto-diciembre 2026 de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), se llevó a cabo la conferencia magistral “La universidad del siglo XXI. Construyendo la universidad del futuro”, impartida por el académico del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Axel Didriksson Takayanagui.

Durante el evento, el rector de la Unach, Oswaldo Chacón Rojas, afirmó que hablar de la universidad del futuro no implica únicamente referirse a los avances científicos y tecnológicos, sino también a la capacidad de las instituciones de educación superior para responder a las necesidades de la sociedad con una visión de largo plazo.

Ante la secretaria General de la Unach, María del Carmen Vázquez Velasco, destacó que identificar las necesidades de los distintos sectores permitirá formar nuevas generaciones con la capacidad de proponer soluciones, trabajar de manera colaborativa con las instituciones y generar valor para mejorar la calidad de vida de las personas.

Por su parte, el secretario Académico, Florentino Pérez Pérez, expresó que el inicio de un nuevo ciclo escolar representa una oportunidad para renovar el compromiso con la educación, el conocimiento y la construcción de una universidad capaz de responder a los desafíos del siglo XXI.

Durante su conferencia, Axel Didriksson Takayanagui, doctor en Economía y asesor de diversos organismos internacionales en materia educativa, compartió su visión sobre los retos que enfrentan las instituciones de educación superior para contribuir al desarrollo de la sociedad, mediante la generación de conocimiento, la investigación y el servicio.

Explicó que la construcción de la universidad del futuro debe sustentarse en un pensamiento analítico y estratégico que permita impulsar transformaciones de largo alcance, más allá de soluciones coyunturales, con el propósito de generar un impacto positivo y duradero.

Definir modelo

Asimismo, señaló que resulta indispensable definir con claridad el modelo de universidad que se desea construir y distinguir entre emprender una reforma universitaria parcial o transformar de fondo la epistemología institucional, ya que la profundidad de esa reflexión determinará el alcance de los cambios.

Finalmente, sostuvo que las universidades son las únicas instituciones cuya esencia radica en la búsqueda simultánea del bien común y de la verdad, principios que orientan su labor para incidir positivamente en la realidad social.

Axel Didriksson Takayanagui es doctor en Economía, maestro en Estudios Latinoamericanos y licenciado en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Es investigador de tiempo completo y cuenta con el Nivel III del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores.

A lo largo de su trayectoria ha publicado 27 libros y ha participado en más de 70 obras colectivas, traducidas al inglés, francés, portugués y chino. Entre sus publicaciones más recientes destacan: El futuro de la Universidad de América Latina y La Universidad en las megalópolis.