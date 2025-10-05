Imparten justicia con sentido social

El presidente del Poder Judicial de Chiapas, Juan Carlos Moreno Guillén, explicó que se ha fortalecido el trabajo interinstitucional en Chiapas, a modo de priorizar, por un lado, sentencias ejemplares, y en otros casos ofrecer un rostro humano para impartir justicia con verdadero sentido social.

Violencias

Señaló que en los casos de actos contra mujeres, niños, adolescentes o atentados contra la paz, se actúa en estricto apego a la ley, garantizando procesos y sentencias ejemplares que salvaguarden la seguridad y tranquilidad que se tiene actualmente en Chiapas.

Pero en otro casos, se evalúan las condiciones de vulnerabilidad y contexto para impartir justicia con sentido social que permitan la restitución del tejido social en la entidad, en acompañamiento a las políticas públicas encabezadas por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

Una nueva cultura

Pero además, explicó que desde el papel de autoridades se busca la mediación y creación de una nueva cultura de acuerdos y bien común, en casos, por ejemplo, de disoluciones matrimoniales o custodias de infantes, promoviendo la paz familiar.

Así lo señaló en el marco de la clausura del Programa Estatal Parental para la Paz Familiar y Social: Restaurando Vínculos. Apuntó que con estas acciones se evidencia que la justicia también significa reconciliación, diálogo, acompañamiento y segundas oportunidades, sembrando bases sólidas para una sociedad más justa, empática y en paz.

Iniciativa

Explicó que esta es una iniciativa que busca fortalecer las habilidades parentales de madres, padres y personas cuidadoras, involucradas en juicios de divorcio, guarda, custodia y derecho de visita y convivencia.

El programa involucra magistrados, jueces y psicólogos, quienes, junto a las madres y padres, participan con responsabilidad en este programa, en el que se prioriza el enfoque humano y la perspectiva de la Infancia.

Asimismo, celebró que fueron casos y asuntos de todo el estado que se seleccionaron para participar en esta actividad, desde una política diferente, de mediación y conciliación, para lograr obtener convenios que favorezcan a lo más importante que como sociedad tenemos, que es la familia.