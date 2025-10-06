Imparten plática sobre los insectos y los fumigantes

La restauradora perito de la Sección de Conservación y Restauración del INAH Chiapas, Nayeli Pacheco Pedraza, impartió la plática: Conservación preventiva del Patrimonio Cultural: Los insectos y los fumigantes, a personal del Centro Cultural de los Altos en San Cristóbal de Las Casas.

Procesos

La especialista explicó a los asistentes a la plática realizada este fin de semana, los procesos que se debe seguir durante la ejecución de los proyectos de fumigación.

En un comunicado se dio a conocer que los participantes conocieron los daños a la salud del uso de químicos fumigantes y de los vapores que estos expiden, la importancia del aislamiento de todo el edificio y los tiempos adecuados del aislamiento.

Así como como la importancia del uso de equipo de protección personal durante la fumigación y durante la limpieza, la identificación de materiales constitutivos de nuestros acervos para su correcta protección, la protección de mobiliarios, equipos, materiales y archivos de oficina.