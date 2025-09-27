Imparten plática sobre prevención en la adolescencia

Como parte de las actividades de la Prevención de la Violencia contra Mujeres y Niñas y de la Jornada de Concientización contra el Abuso Sexual y Maltrato en la Adolescencia, se impartió a estudiantes del CECyT 07 Tapilula una plática orientada a fortalecer la cultura de respeto y la protección de los derechos de la juventud.

La actividad fue organizada por el departamento de Orientación Educativa y contó con la participación de Hugo Adán Robles Romero, director del plantel, quien destacó que este tipo de acciones forman parte del compromiso institucional de brindar una educación integral que fomente valores, prevención y bienestar en el entorno escolar.

Durante la charla, la psicóloga del Centro para la Prevención y Tratamiento de Adicciones (Centra), de Pichucalco, abordó temas relacionados con la violencia, el abuso sexual y el maltrato, promoviendo entre los adolescentes herramientas de autocuidado, así como el reconocimiento y respeto de sus derechos.

Iniciativa

Robles Romero subrayó que estas iniciativas refuerzan los objetivos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (Cecytech), al propiciar un ambiente seguro e inclusivo que contribuya al desarrollo académico y personal de las y los estudiantes.

Finalmente, se destacó que el trabajo coordinado con instituciones como el Centra fortalece la formación integral de la comunidad educativa, asegurando que la juventud cuente con herramientas preventivas que le permitan enfrentar los retos sociales de manera consciente y responsable.