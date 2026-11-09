Imparten pláticas a madres y padres de infantes

La Fiscalía de Investigación de Delitos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes llevó a cabo una plática de prevención dirigida a madres y padres de familia del Jardín de Niñas y Niños “Rosario Castellanos Figueroa”, de la ciudad de Tapachula.

Como parte de las acciones del Plan Estratégico de Seguridad “Prevenir para el Buen Vivir”, el personal impartió la conferencia denominada “Protejo, cuido y acompaño: prevención del abuso sexual infantil”, con la finalidad de proporcionar herramientas e información que permitan identificar y prevenir situaciones de riesgo que vulneren el bienestar, la integridad y los derechos de las infancias.

Contenido de la charla

Durante la actividad se abordaron las distintas modalidades y manifestaciones del abuso sexual infantil, así como los principales indicadores de alerta ante una posible agresión y los contextos en los que puede presentarse con mayor frecuencia, destacando la importancia del núcleo familiar como primer entorno de protección, cuidado y acompañamiento.

Asimismo, se desarrolló la dinámica “El globo de la crianza”, mediante la cual madres y padres de familia reflexionan sobre la importancia del acompañamiento permanente, la comunicación y la escucha activa durante la crianza. A través de esta actividad se destacó que la atención oportuna de las necesidades afectivas, físicas y emocionales favorece la detección temprana de posibles situaciones de riesgo y fortalece a la familia como red de apoyo y factor protector.