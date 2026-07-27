Imparten pláticas a personal del Isstech

Como parte de las acciones de prevención que realiza la Fiscalía de la Mujer y dando cumplimiento al Plan Estratégico de Seguridad “Prevenir para el Buen Vivir”, impartió el taller Acoso y hostigamiento sexual en el ámbito laboral, dirigido a personal directivo y administrativo del Instituto de Seguridad Social de Trabajadores del Estado de Chiapas, beneficiando a más de 30 funcionarias y funcionarios públicos.

Personal de la fiscalía abordó los temas: modalidades de la violencia de género, enfatizando en la modalidad laboral-docente, así como en los delitos de acoso y hostigamiento sexual y contra la privacidad sexual, identificando las señales de abuso de poder desde el acosómetro hasta la explicación de la ruta de atención para la denuncia.

Espacios de reflexión

Andrea Celeste Ochoa López, directora general del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (Isstech), reconoció la importancia de generar espacios de reflexión y aprendizaje que contribuyan a construir entornos laborales seguros y con perspectiva de género, destacando la labor que viene realizando la Fiscalía de la Mujer.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado (FGE) reitera su compromiso con la capacitación y profesionalización del servicio público, para brindar una atención digna y eficiente al pueblo chiapaneco.