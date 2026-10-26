Imparten pláticas de prevención a estudiantes

La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía de Distrito Altos, impartió pláticas de prevención de los delitos dirigidas a madres y padres de familia y estudiantes de tercer grado de preescolar del jardín de niños “Dr. Enrique Pestalozzi”, en San Cristóbal de Las Casas.

Durante la actividad se abordaron los temas Crianza Positiva, Mi Cuerpo es Mío y de Nadie Más, Valores para Nuestros Hijos y Prevención de las Drogas (Dulces Alucinógenos).

Asimismo, se contó con la participación de la nueva mascota de la Fiscalía de Distrito Altos, denominada “Amigo Bluy Preventivo”.

Las madres y los padres de familia expresaron su agradecimiento al personal de la dependencia, así como al fiscal general, por impartir este tipo de pláticas, las cuales, señalaron, serán de gran ayuda emocional y preventiva para sus familias, hijas e hijos.