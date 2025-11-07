Imparten pláticas del Decálogo Humanista

La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía de Distrito Norte, en coordinación con mandos de las diferentes corporaciones impartieron pláticas a estudiantes sobre el Decálogo Humanista para la protección de mujeres, niños y adolescentes y prevención del delito.

El fiscal Rodolfo Alberto Ruiz Antonio, acompañado de los de mandos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y la Guardia Estatal, llegaron a la escuela secundaria Técnica Número 93, donde impartieron temas de prevención del delito, sobre los riesgos más comunes que enfrentan los jóvenes, como exposición a contenido inapropiado y reclutamiento para actividades Ilícitas .

Las autoridades exhortaron a los jóvenes estudiantes a no compartir datos personales en las redes sociales y evitar el sixting y chantajes, donde alguien les pueda obligar a compartir contenido privado.

El evento se realizó dentro del programa de gobierno donde se da a conocer el Decálogo Humanista a estudiantes, familias y comunidades en general, a través de agentes y del delegado municipales de toda la región norte.

Por su parte, el inspector vial Víctor Arturo Abarca Palomeque expuso que durante este fin de año se exhortará a los padres de familia a que eviten que los menores de edad conduzcan motocicletas y que se respeten los señalamiento viales.

La alumna Kenia Yaret Gómez agradeció al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y al fiscal de distrito su tiempo y dedicación a la justicia, ya que su labor es fundamental para la sociedad.