Imparten pláticas sobre responsabilidad policial

La Fiscalía de Distrito Norte en coordinación con la Universidad de Seguridad Pública del Sureste impartió pláticas sobre responsabilidad policial dirigidas a elementos de Seguridad Pública de los municipios de Tapilula, Pantepec, Rayón, Jitotol e Ixhuatán.

Estas actividades forman parte del curso Formación para Policías Municipales, cuyo objetivo principal es fortalecer los conocimientos técnicos y profesionales de las y los agentes, contribuyendo a su desempeño eficiente en el ejercicio de sus funciones.