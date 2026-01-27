Imparten taller a 22 instituciones educativas

Las Secretarías de Educación y Cultura y Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal, realizaron la Plática Informativa de Seguridad Escolar, dirigida a directivos y docentes de los niveles básico, medio superior y superior, en el Teatro de la Ciudad Amparo Montes, como parte de la estrategia de acercamiento y diálogo con la población, impulsada por el presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo.

Con la presencia de 22 instituciones educativas, la corporación de seguridad pública abordó los temas: “Protocolos para la Prevención de Conductas Antisociales en Centros Educativos”, “Prevención del Embarazo en Niñas, Niños y Adolescentes (NNA)” y “Catálogo de Pláticas en materia de prevención”, impartidas por personal especializado de la Coordinación de Prevención del Delito de la SSPyPCM, dio a conocer su titular, Ricardo Rodríguez Campos, en representación del secretario, Manuel Alejandro Lluch García.

Asistieron por parte de la Secretaría de Educación y Cultura, la directora de Educación, Rosicela Gutiérrez Faviel, la secretaria de Igualdad de Género Municipal, Yolanda Hernández de León y comités de padres de familia entre otros invitados especiales.