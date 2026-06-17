Imparten taller de rap en lenguas originarias

En el marco del proyecto ReDes_Ling (nodo Cesmeca), se llevó a cabo el taller de rap y hip-hop en lenguas originarias como parte de las Caravanas de Arte con Infancias y Juventudes de los Altos: Ruta de la resistencia lingüística a través de las artes.

?Con la guía y el talento de Psicolepxia y Sepsor, la Casa de la Cultura de Huixtán se transformó en un espacio de rimas, memoria y creación colectiva.

“El rap no es solo un género urbano, es una herramienta poética y una narrativa contemporánea que abraza la oralidad tradicional y la defensa del territorio”, dieron a conocer los organizadores.

Al final del taller ?agradecieron a las infancias, juventudes y portadores de saberes que se sumaron para tejer redes, compartir conocimientos y demostrar que las lenguas vivas siguen creando el futuro.

El proyecto ReDes_Ling (Resistir la Desigualdad Lingüística) es una red internacional e interdisciplinar financiada por la Unión Europea que busca combatir la desigualdad lingüística y promover la justicia en los ámbitos de la educación, el trabajo, la salud y la justicia.

Cabe destacar que estas actividades itinerantes buscan descentralizar la oferta artística en Chiapas, convirtiendo las Casas de Cultura y espacios públicos de los municipios indígenas en zonas seguras libres de violencia.