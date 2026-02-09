Imparten taller para preservar la lengua mam

La Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) realiza el curso taller “UVD Implementación del traductor lingüístico Mam-Español-Inglés Unach, para la preservación de la cultura del Mam del Soconusco y Mam Lingua”.

Bajo esta premisa, la encargada de la dirección de la Escuela de Lenguas Campus Tapachula, María Magdalena Escobar Mendoza, resaltó la participación de 31 estudiantes del Bachillerato de Innovación, Ciencias, Artes y Humanidades de Chiapas.

Así también, destacó la asistencia de 15 estudiantes de la Escuela de Lenguas Tapachula de la Unach, quienes forman parte de este curso taller orientado a la preservación de la lengua mam del Soconusco mediante el uso de la tecnología educativa.

Por su parte, el director de la Facultad de Negocios Gilibaldo Hernández Cruz, expresó el compromiso de la Unach de trabajar de manera conjunta con las instancias educativas, para impulsar las acciones que favorezcan la preservación y el conocimiento de la cultura y lengua mam.

A su vez, la coordinadora académica del Bachillerato Innovación de Ciencias, Artes y Humanidades de Chiapas (Unicach), Danae Astrid Álvarez Ruiz, subrayó la importancia de generar una cultura de identidad a través de la enseñanza del idioma mam y su rescate.

Objetivo

Finalmente, la responsable e instructora del curso taller, Gloria Amelia Gutú Moguel, explicó que el objetivo general de las aplicaciones Mam-Lingua y del traductor léxico Mam es fortalecer la enseñanza, el aprendizaje y la preservación de la lengua y la cultura mam, mediante el uso de las tecnologías digitales, desde un enfoque intercultural, educativo y éticamente responsable.

Los instructores del curso-taller son: el coordinador de Investigación y Posgrado de la licenciatura en Ingeniería de desarrollo de Software de la Facultad de Negocios, Arón de la Cruz Vázquez; el líder del Cuerpo Académico Tecnologías Emergentes para la Transformación Digital; Christian Mauricio Castillo Estrada; el coordinador de la Licenciatura en Ingeniería de Desarrollo y Tecnologías de Software, René Servando Rivera Roblero y Gabriela Setsuko Nakamura Román, docente de la Escuela de Lenguas Tapachula.