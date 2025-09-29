Imparten taller sobre inclusión y no discriminación

El Ayuntamiento de Tapachula a través de la Secretaría de Igualdad de Género Municipal, impartió el taller “Inclusión No Discriminación”, a personal de las diferentes áreas que integran el gobierno municipal.

La titular de la secretaría, Yolanda Hernández de León, dio la bienvenida a los servidores públicos a nombre del presidente municipal, Yamil Melgar Bravo, y agradeció su respaldo para realizar estas actividades que fortalecen la cultura institucional de respeto a los derechos humanos, prevenir actos de discriminación en el ámbito laboral y en la atención a la ciudadanía, así como promover la igualdad en el ejercicio de la función pública.

Destacó que se trata de fomentar un ambiente laboral sano, respetuoso y justo, donde prevalezca la igualdad, promoviendo espacios seguros dentro del Ayuntamiento, tanto para la ciudadanía como para el personal.

Estuvieron presentes la directora de Proyectos para la Mujer, Mónica Domínguez Cancino, el titular del área de Prevención, de la Secretaría de Igualdad de Género, Fernando Sereno Meléndez y servidores públicos.