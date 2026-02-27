Imparten taller sobre uso de los propóleos

Se llevó a cabo el taller teórico-práctico “Para el análisis de calidad y uso de los propóleos”, organizado por la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) y el Gobierno Municipal de Tapachula a través de la Secretaría de Desarrollo Rural y Fomento de Agronegocios, dirigido a apicultores, técnicos, docentes, estudiantes y público en general.

Al dar la bienvenida, el director de la Escuela de Sistemas Alimentarios (SIAL), Pedro René Bodegas Valera, dijo que la Unach está trabajando con todo el interés en este tema, por ello se tiene planeado iniciar próximamente el Profesional Superior Universitario (PSU) en Apicultura, con duración de 18 meses.

Con la representación de la Secretaría de Desarrollo Rural y Fomento de Agronegocios, el director de Enlaces Federales y Estatales para Productores, Adrián Alonso Cruz Bermúdez, destacó que la apicultura en nuestra región ha cambiado a consecuencia de diversos factores como el cambio climático, “sin abejas no hay polinización, sin polinización no hay agricultura, sin agricultura no hay ganadería”.

Beneficios

Agregó que no solo es importante la producción de miel, sino también los diferentes productos de la colmena; el propóleo es uno de ellos, dado que regula la inocuidad dentro de las colmenas y es uno con los mayores beneficios comerciales a nivel mundial en el ámbito terapéutico-farmacéutico.

El objetivo de esta actividad académica es que conozcan más sobre la calidad a través de la identificación, la producción y la recolección de los propóleos bajo la normativa que aborda este taller.

Esta capacitación fue impartida por la profesora de tiempo completo e investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Betsabé Rodríguez Pérez, quien explicó que el propóleo es una sustancia resinosa, compuesta por una mezcla de diferentes partes de plantas y moléculas secretadas por las abejas.

La especialista abordó temáticas sobre los propóleos, como: principal clase de compuestos bioactivos, ensayos clínicos, grandes desafíos, nuevos sistemas de administración, potencial terapéutico y actividades biológicas.