Impartirán charla sobre serpientes y accidentes

“Serpientes y accidente ofídico en México”, es el título de la charla que se presentará en el auditorio “Jtotik”, de la Universidad Intercultural de Chiapas (Unich), a partir de las 11 de la mañana.

Los organizadores dieron a conocer que en esta charla los asistentes conocerán las serpientes de la región, para identificar de manera correcta las especies venenosas.

Darán a conocer todo lo relacionado a la prevención de accidentes ofídicos, el uso adecuado de faboterápicos y la importancia de la atención médica oportuna ante una mordedura.

Serpientes, claves para el ecosistema

Conocerán también que muchas serpientes son inofensivas y juegan un papel clave en el equilibrio de los ecosistemas.

Será una plática para aprender y para derribar mitos, sobre todo para conocer más sobre estos reptiles, indicaron.

La conferencia estará a cargo de Naturalmente Salvaje, una iniciativa de educación ambiental y divulgación científica que busca acercar a las personas al conocimiento y respeto por la fauna silvestre, en especial aquellas que suele ser temida o incomprendidas.