Impiden ingreso de alumnos con cabello largo al Cobach

Lo que para algunos es considerado como una acto de disciplina al impedir el ingreso de alumnos con cabello largo al Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach) Plantel 03 Cacahoatán, para otros es un acto de discriminación, un atentado al derecho a la educación y a los derechos humanos de los estudiantes; esta medida ha dividido opiniones y creado controversias.

La situación ha generado inconformidad entre padres de familia y afirman que la decisión habría sido tomada por parte de la dirección del plantel.

Un sector de la comunidad escolar respalda la disposición como parte de la disciplina y la formación del alumno; sin embargo, otros más señalan que no está reglamentado y aluden que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) ha sido claro sobre que “la apariencia física o el estilo del cabello no deben ser un requisito para condicionar el ingreso, la permanencia o el ejercicio del derecho a la educación”.

Postura

Uno de los padres inconformes afirmó que impedir la entrada por el corte de cabello afecta directamente el aprendizaje y no tiene relación con el rendimiento académico, por lo que rechazan esta medida.

“Prohíben el acceso a alumnos en el Plantel 03 Cacahoatán, esto debido a que se les exige el cabello corto, sin ser igualitarios, ya que es el director quien decide si pasan o no; hay cosas más importantes en sus obligaciones que andar revisando el cabello”, abundó.

En contraparte, otros tutores argumentan que el reglamento escolar es claro y que tanto ellos como alumnos firmaron de conformidad al momento de inscribirse en el plantel educativo, por lo que deben acatar las normas de presentación establecidas.

Disciplina y valores

“Hoy en día se hace más escándalo por exigir el cumplimiento de un reglamento escolar que por la falta de disciplina y valores en muchos jóvenes. Como padres, debemos entender que la educación comienza en casa y que no todo se trata de defender derechos, sino también de enseñar obligaciones. Un corte de cabello no define la capacidad de un estudiante, pero respetar las normas también es parte de su formación”.