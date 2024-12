Impiden que una madre vea a su hijo

Una madre de familia denunció que no ha podido ver a su hijo desde hace dos meses debido a una orden de restricción que los abuelos paternos del niño interpusieron contra ella, esto con el argumento de que “trabaja mucho” y no puede cuidarlo.

Kristel Karen Albores Valencia explicó que con su ex pareja, Sergio Alberto Hernández Estrada, celebraron un convenio donde estipulaba que la guardia y custodia de su hijo, Sergio “N” la tendría ella, y él solo la convivencia con el niño.

Acuerdo

En el acuerdo se estipuló que ella dejaría el niño con los abuelos paternos, de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche. “Todo iba bien hasta que empezaron a negarme al niño”, dijo.

Los abuelos paternos, Clara Luz Hernández Estrada y Sergio Alberto Hernández Estrada, comenzaron decirle que no podía llevárselo porque el niño estaba cansado o tenía mucha tarea.

Hasta que, el pasado mes de agosto de este año, Kristel recibió una orden de restricción que interpusieron los abuelos del pequeño para que no se acercara a ellos.

Por la orden de restricción, son los abuelos paternos quienes cuentan ahora con una guardia y custodia provisional.

Emisión

La orden de restricción fue emitida en el Juzgado Tercero de lo Familiar por parte de la jueza María Rebeca Velasco Orantes

Albores Valencia detalló que la orden de restricción no solo fue en contra de ella, sino también de su ex pareja, sin embargo, a audiciones en el juzgado el padre del niño no ha asistido y los padres de él lo excusan que no ha asistido por cuestiones laborales. Por lo que solo ella ha acudido a los encuentros en el juzgado.

Kristel Karen indicó que para obtener la custodia provisional de su nieto y no dárselo a la madre, es que ella “trabaja mucho y no tiene tiempo de cuidarlo”, y que ellos son un matrimonio sólido de 25 años de casados.

Sin embargo, Kristel asegura que la situación donde viven no es un entorno adecuado para su hijo. “Dicen ser un matrimonio de muchos años pero no han ido a verificar cómo viven”.

Intereses

La denunciante sospecha que el interés de los abuelos paternos por tener la custodia de su hijo es por cuestión monetaria, ya que cuidan también a otro nieto, así como a un pariente en silla de ruedas, por los cuales reciben apoyo gubernamental por ambos.

Antes de que todo lo anterior sucediera, Kristel recordó que los abuelos le insistían que inscribieran al niño para recibir una beca, ellos lo intentaron pero necesitaban tener la custodia del niño, “Yo creo que todo esto es por ese motivo”.

Finalmente, informó que desde el 3 de octubre no ha sabido nada de su hijo y si ella rompe el límite establecido debe pagar una multa de más de ocho mil pesos.