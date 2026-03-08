Implementa SSP Auto Seguro

En el marco del Programa Estatal de Revisión Vehicular Auto Seguro, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) que encabeza Óscar Alberto Aparicio Avendaño, a través de la Guardia Estatal Vial Preventiva, invita a la ciudadanía a retirar el polarizado de sus vehículos particulares, así como del servicio público con el objetivo de garantizar un entorno vial ordenado y seguro.

Se exhorta a las y los conductores a cumplir con la normativa y contribuir en las estrategias que impulsa el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, en materia de prevención de conductas delictivas.

Como parte del Programa Estatal de Revisión Vehicular Auto Seguro, las unidades que cuenten con vidrios polarizados e impidan ver su interior serán considerados de revisión con los protocolos establecidos conforme a derecho.

Con estas acciones, la SSP refrenda su compromiso de trabajar en coordinación efectiva y de manera estrecha con autoridades federales, estatales y municipales para continuar avanzando en la construcción de la paz en Chiapas.