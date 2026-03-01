Implementan el “Convenio Rosa” para contadoras

Dentro de las estrategia de fortalecimiento al gremio y para equilibrar la balanza de género en la disciplina financiera donde en la actualidad el 63 % de los agremiados son hombres, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) anunció un esfuerzo que busca impulsar a las mujeres contadoras.

Santiago de Jesús Rejón Delgado, presidente de la región Centro Istmo Peninsular, señaló que la tendencia en las aulas universitarias muestra un egreso mayoritario de mujeres, las cuales al incorporarse al campo laboral, no necesaria se adhieren al organismo que vela por el correcto ejercicio de la profesión.

“Están en el trabajo productivo, pero no se inscriben para tener ese cuidado que nosotros tenemos como colegio, en vigilar su actuar profesional”, explicó Rejón Delgado.

Para atender esta situación y como resultado de un convenio con la Secretaría de Educación Pública (SEP), el instituto implementó el denominado “Convenio Rosa”. Esta iniciativa ofrece a las nuevas contadoras que deseen colegiarse un beneficio del 100 por ciento de descuento en sus cuotas durante el primer año.

Adicionalmente, dijo que se les brindará apoyo con los cursos necesarios para obtener la certificación profesional, un requisito indispensable para acceder a ciertos cargos de representación.

Este impulso a la equidad también se refleja en los cambios estatutarios y de visión al interior del organismo. Derivado del convenio con la SEP, el IMCP se encuentra en proceso de modificar su razón social para hacerla más inclusiva y suavizar el término hacia la participación de contadoras. Además, se ha fijado la meta de que, de los 61 presidentes de los colegios federados, al menos 27 sean mujeres.