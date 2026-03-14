Implementan medidas contra golpes de calor

Las altas temperaturas que se han registrado en las últimas semanas, condicionan a maestros y autoridades educativas a implementar medidas para la seguridad de las y los alumnos y prevenir lo que se conoce como “golpe de calor”.

La situación pone en alerta a directivos y maestros por el exceso de calor obligándolos a implementar medidas preventivas para garantizar la seguridad y el bienestar de los alumnos, señaló en entrevista el secretario de organización V del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE-CNTE), Gabriel Díaz Ordóñez.

Entre las recomendaciones que se han hecho a los planteles, esta la aplicación de tiempos de hidratación en las aulas durante clases y adelantar las actividades de educación física para las mañanas, a fin de evitar algún riesgo para los infantes.

Hidratación

Agregó que pidieron a los padres de familia enviar abundante agua a sus hijos para que puedan hidratarse correctamente, ya que en muchas escuelas los salones no cuentan con aire acondicionado, por lo que el ambiente se torna muy caluroso.

Señaló que también se ha sugerido usar ropa ligera y colores claros para mantener el cuerpo fresco y se han adelantado las actividades físicas para las mañanas, evitando las horas pico de calor, que van de las 11 de la mañana a las dos de la tarde.

El líder magisterial en el Soconusco expresó que, hasta el momento, se han reportado 3 casos de “golpes de calor” en maestros, 2 en escuelas de Tapachula y uno en el municipio de Huixtla, agrega que los docentes no presentaron ningún peligro debido a la atención oportuna.

Reporte

“En alumnos no tenemos reportes de golpes de calor o deshidratación, sin embargo; sí se han presentado casos en maestros, por lo que pedimos extremar precauciones, ya que la ola de calor se prolongará en los próximos días”, abundó.

Recomendó a los padres y madres de familia y maestros a estar atentos a los síntomas de golpe de calor y deshidratación, y tomar medidas preventivas para garantizar la seguridad y el bienestar de los estudiantes.