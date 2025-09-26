Implementan medidas para racionalizar gasto público

En cumplimiento a la estrategia del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar para consolidar un gobierno eficiente, transparente y responsable con los recursos públicos, se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión Intersecretarial de Eficiencia del Gasto Público, encabezada por la Secretaría de Finanzas.

Este órgano dará seguimiento al “Decreto por el que se establecen medidas de racionalidad y disciplina del gasto 2025–2030”, el cual tiene como objetivo optimizar el uso de los recursos públicos bajo criterios de eficacia, economía y transparencia. Los ahorros generados serán canalizados a acciones prioritarias para el desarrollo del estado.

Revisan lineamientos

Durante la sesión se revisaron los lineamientos de aplicación obligatoria para toda la Administración Pública Estatal, así como para los poderes Legislativo y Judicial y los organismos autónomos.

Entre las medidas destacadas se encuentran la restricción en la creación de nuevas plazas, reducción en contratación de servicios externos, venta de vehículos de alto costo de mantenimiento, autorización controlada de gastos de alimentación y la implementación de las políticas de “Cero Papel” y “Firma Electrónica”. Asimismo, se estableció que no se autorizarán ampliaciones presupuestales, garantizando que cada organismo optimice los recursos asignados y los dirija a sus necesidades más urgentes.

Con este primer paso, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso con un manejo responsable, transparente y eficiente del gasto público, asegurando que cada peso se traduzca en bienestar y desarrollo para las y los chiapanecos.