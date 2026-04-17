Implementan medidas preventivas ante lluvias

El secretario de Protección Civil (PC) municipal, Eder Fabián Mancilla Velázquez, informó que ante la vulnerabilidad de la capital durante la temporada de lluvias, ya se implementan medidas preventivas, limpieza de afluentes y coordinación interinstitucional para la reducción de riesgos.

El funcionario explicó que se tienen identificadas al menos 25 zonas de riesgo en la ciudad, las cuales ya son difundidas entre la población para que conozcan los peligros y eviten exponerse durante precipitaciones intensas.

“Es importante que la ciudadanía sepa qué hacer antes, durante y después de cualquier fenómeno. A pesar de que muchas personas conocen estas zonas, aún se presentan actos imprudentes como cruzar en puntos peligrosos”, señaló.

Municipios aledaños

Destacó que estas estrategias también forman parte de un trabajo conjunto con municipios aledaños, sobre todo en la Cuenca del río Sabinal, donde participan localidades como Berriozábal y San Fernando, con el objetivo de prevenir desbordamientos y reducir riesgos aguas abajo.

En materia de prevención, detalló que desde el pasado 15 de enero iniciaron labores de limpieza y desazolve del río Sabinal, así como de 23 afluentes identificados, además del mantenimiento de canales pluviales y alcantarillas.

Indicó que se tiene un registro de 860 alcantarillas en la ciudad, por lo que hizo un llamado a la población a reportar aquellas que presenten obstrucciones a través del número 0-7-2, para su atención oportuna.

Río Sabinal

Asimismo, subrayó la importancia de que la ciudadanía conozca los niveles de riesgo asociados al incremento del caudal del río Sabinal, ya que a partir de un 80 por ciento de su capacidad se activan protocolos más estrictos, incluyendo posibles evacuaciones en zonas cercanas.

Como parte de estas acciones, también se realiza un censo en áreas vulnerables para identificar a personas en situación de riesgo, como niñas, niños, adultos mayores y personas con discapacidad, a fin de brindar atención prioritaria en caso de emergencia.

Finalmente, recordó que durante el año pasado se registraron afectaciones, entre ellas 27 vehículos arrastrados por la corriente, por lo que insistió en el llamado a la población a no exponerse innecesariamente y respetar las señalizaciones colocadas en zonas de riesgo.