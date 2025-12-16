Implementan Plan Local de Bloqueo Vacunal

Como parte de las acciones implementadas por los Equipos de Respuesta Rápida (ERRa) nacional y estatal en la región Altos Tsotsil-Tseltal, la Secretaría de Salud de Chiapas, en coordinación con el Ayuntamiento de Chenalhó, implementó el Plan Local de Bloqueo Vacunal en las comunidades Acteal Alto y Acteal Centro, donde se completaron esquemas de vacunación y se aplicaron dosis contra influenza, covid-19 y sarampión, principalmente.

En estas acciones participaron 20 brigadas de la Jurisdicción Sanitaria número II de San Cristóbal de Las Casas y los Servicios Públicos de Salud IMSS-Bienestar, logrando aplicar alrededor de 450 dosis, actividad que se realizó con pleno respeto a los usos y costumbres de ambas comunidades.

Jornada

Durante la jornada destacó el caso del joven Leonel “N”, de 19 años de edad, quien por primera vez recibió las vacunas contra influenza, covid-19 y sarampión en el puesto fijo instalado en la escuela de preescolar y primaria “Francisco Javier Mina” de la localidad Acteal Alto de Chenalhó, uno de los 12 municipios prioritarios donde la Secretaría de Salud implementa acciones preventivas.

El secretario de Salud del estado, Omar Gómez Cruz, señaló que “el sector salud en Chiapas une esfuerzos para llevar los biológicos a las localidades más apartadas y olvidadas de la entidad. Hoy estamos atendiendo la brecha que se dejó de vacunar en 2024. Trabajamos como un solo sector, con el apoyo de los municipios, en acciones de prevención y control del sarampión. Pasamos de 1.5 millones a más de 5 millones de vacunas aplicadas en 2025, como un esfuerzo sectorial en favor de la población chiapaneca”, resaltó.

En este marco, el titular de la Secretaría de Salud estatal encabezó, junto con la directora general de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmisibles de la Secretaría de Salud federal, Noemí Colín Soto, la sesión ordinaria de los ERRa federal y estatal que tuvo lugar en el municipio de San Cristóbal de Las Casas, la cual tuvo como objetivo el fortalecer el plan integral e interinstitucional para contener la circulación del virus del sarampión en la entidad, principalmente en las regiones Metropolitana y Altos Tsotsil-Tseltal.