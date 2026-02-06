Implementan programa para combatir la contaminación

El Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Movilidad Urbana puso en marcha el Programa de Recolección de Grasas y Aceites Cocinados, que busca reducir la contaminación generada por el desecho inadecuado de estos residuos.

Con contenedores instalados en 11 mercados de la ciudad, la iniciativa busca promover la disposición responsable y el cuidado ambiental.

Se trata de una estrategia que pretende evitar que los aceites y grasas usados, comúnmente desechados en fregaderos o coladeras, causen obstrucciones en el drenaje y afecten los cuerpos de agua.

Instalación de contenedores

El programa, denominado TUX Grasas y Aceites, incluye la instalación de contenedores especiales para la disposición de estos residuos, principalmente aquellos generados en hogares y negocios de alimentos.

Los puntos de recolección están disponibles en 11 mercados de la ciudad, lo que facilita a la ciudadanía un acceso cercano para depositar sus aceites y grasas de manera responsable.

Los mercados con contenedores para el programa son: mercado del Norte, San Juan, Albania Alta, Pascacio Gamboa, 5 de Mayo, 24 de Junio, San Roque, Patria Nueva, Juan Sabines, 20 de Noviembre y Mercado Santa Cruz Terán.

Las y los ciudadanos deben: dejar enfriar el aceite después de cocinar, colocarlo en una botella de plástico bien cerrada y depositar la botella en cualquiera de los contenedores disponibles en los mercados mencionados.

Cuerpos de agua

Un solo litro de aceite usado puede contaminar grandes cantidades de agua, por lo que se busca evitar que estos residuos lleguen a los drenajes o cuerpos de agua, donde pueden generar graves problemas de contaminación y malos olores.