Implementarán estrategia de 12 acciones en 120 días

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas implementará la estrategia nacional 12 acciones en 120 días, orientada a mejorar las condiciones laborales del personal, ampliar la capacidad de atención médica y brindar servicios más oportunos y de calidad a la población derechohabiente.

El titular del IMSS en Chiapas, Hermilo Domínguez Zárate, explicó que el plan surgió del diálogo directo con el personal, mediante recorridos piso por piso y en los distintos turnos de los hospitales.

“Realmente ha sido esa escucha la que nos ha permitido integrar este plan de 120 días. Queremos que la atención médica en los hospitales y en las Unidades de Medicina Familiar sea de la mayor calidad, que sea oportuna y que genere satisfacción en nuestros derechohabientes, pero también en nuestros compañeros trabajadores”, señaló.

Desarrollo

La estrategia se desarrollará del 27 de octubre de 2026 al 24 de febrero de 2027 e incluye 12 acciones prioritarias: incremento salarial del 8 %; basificación de 10 mil 939 personas trabajadoras; contratación de dos mil 500 médicas y médicos especialistas; instalación de cien equipos médicos de alta tecnología; adquisición de dos mil 917 equipos médicos para cada servicio y 18 mil 16 camas y camillas nuevas.

También considera el mantenimiento de instalaciones, sistemas de aire acondicionado y elevadores; la disponibilidad de insumos en los pisos hospitalarios; el mejoramiento del surtimiento de medicamentos; la realización de cirugías adicionales en horarios nocturnos y fines de semana; la continuidad de las agendas de consulta de especialidad, y el trato digno con información oportuna en los servicios de urgencias.

Domínguez Zárate destacó que la basificación busca brindar certeza laboral a quienes durante años han participado en bolsas de trabajo y cubierto suplencias. Asimismo, señaló que la contratación de especialistas permitirá atender necesidades de cobertura médica en distintos hospitales.

En cuanto al equipamiento, explicó que se contempla la adquisición de monitores, máquinas de anestesia, ultrasonidos y otros equipos médicos, además de camas hospitalarias, camillas, sillas de ruedas y mobiliario clínico.

Estas medidas se complementarán con trabajos de conservación y mantenimiento para mejorar las condiciones de las instalaciones.

Respecto al abasto de medicamentos, el delegado indicó que se busca avanzar hacia un modelo de receta completa mediante la modernización y digitalización de los procesos, así como una mejor coordinación entre almacenes y farmacias hospitalarias. También se optimizará el uso de los quirófanos para realizar jornadas quirúrgicas extraordinarias y reducir los tiempos de espera, además de mantener las agendas de consulta de especialidad, incluso durante el cierre de año.