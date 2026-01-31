Implementarán revisión de Mochila Segura

En la escuela preparatoria número 1 de Tapachula, en coordinación con padres de familia y autoridades educativas acordaron que tras el regreso a clases reactivarán el programa la Mochila Segura como una estrategia que busca prevenir conductas de riesgo entre sus estudiantes y con ello, dar tranquilidad a la comunidad estudiantil.

En entrevista, el director de la Preparatoria 1 del turno matutino, Carlos Alberto Espinal, afirmó que tras una reunión con el fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca y el secretario de Seguridad, Óscar Alberto Aparicio se definieron protocolos preventivos que se implementarán en el retorno a las aulas.

Prevención

Dijo que la prevención oportuna es clave para evitar que situaciones menores se conviertan en problemas mayores, por ello, decidieron retomar la implementación de la revisión de mochila con la anuencia del comité de padres de familia.

Reconoció que situaciones como la explosión de un artefacto el año pasado, los llevan a tomar esta decisión con el respaldo de las instituciones policiales para evitar que se repitan.

Además, detalló que como autoridades educativas y maestros han detectado un aumento en el uso de cigarros electrónicos entre los adolescentes, por lo que con estas acciones podrán prevenir que alumnos lleven estos productos al interior de las aulas.

“Estamos conscientes de que ninguna escuela está exenta de estos riesgos, hemos encontrado a alumnos con instrumentos que no están permitidos ingresar a la escuela, además de los incidentes del año pasado, nos llevaron a reactivar el programa Mochila Segura”, abundó.

Puntualizó que las revisiones de mochilas serán realizadas por autoridades de seguridad pública, garantizando certeza jurídica y respeto a los derechos de los estudiantes.