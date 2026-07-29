Impondrá ERA medalla a Martha Lucía Mícher

El pleno de la Sexagésima Novena Legislatura en el Congreso de Chiapas aprobó entregar la Medalla “Rosario Castellanos”, a la senadora Martha Lucía Mícher Camarena, por su destacada trayectoria a favor de las mujeres, la igualdad sustantiva y la educación en México.

Dicha presea, máximo reconocimiento que otorga el Congreso del Estado de Chiapas a mexicanas y mexicanos distinguidos en la ciencia, el arte, la cultura o la virtud, será impuesta en sesión solemne por el gobernador de Chiapas Eduardo Ramírez Aguilar, el 7 de agosto en la sede del Poder Legislativo.

La presea honra la memoria de la escritora chiapaneca Rosario Castellanos, recordando su defensa de los derechos de las mujeres y de los pueblos indígenas.

Aportación

Martha Lucía Mícher, desde hace más de cuatro décadas, ha impulsado reformas y políticas públicas enfocadas en la igualdad entre mujeres y hombres, la erradicación de la violencia de género y la ampliación de los derechos de las mujeres.

Entre sus méritos está el impulsar la igualdad de género en la legislación mexicana, promover leyes contra la violencia hacia las mujeres, defender los derechos sexuales y reproductivos, fortalecer instituciones que atiendan la igualdad, entre otros.

La medalla Rosario Castellanos ha sido impuesta a Natalio Hernández Hernández, escritor, académico y poeta bilingüe náhuatl-español; Juana de Dios López Jiménez, arqueóloga e investigadora; Roberto Antonio Gómez Alfaro, médico conocido como “El doctor de los pobres” por su labor social; Antonio Ramírez Intzin, artista originario de Tenejapa por sus contribuciones al arte; Petrona de la Cruz Cruz, dramaturga y escritora tsotsil; Guadalupe Loaeza Tovar, escritora y periodista; Elena Poniatowska Amor, escritora y periodista; Carlos Monsiváis Aceves, escritor y cronista (otorgada de forma póstuma/histórica); Rubén Bonifaz Nuño, poeta y traductor; Ángeles Mastretta Guzmán, escritora y periodista; Enrique Krauze Kleinbort, historiador y editor; Beatriz Paredes Rangel, política y promotora cultural; Enoch Cancino Casahonda y Óscar Oliva Ruiz, poetas chiapanecos; y Fernán Pavía Farrera, médico e investigador histórico.

La imposición de la Medalla “Rosario Castellanos” a Malú Mícher, como se le conoce, fue aprobada como parte de la Agenda Parlamentaria del Primer Periodo Extraordinario de Sesiones, correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional.