Impondrán multas a conductores en Chenalhó

Habitantes del municipio de Chenalhó acordaron en asamblea, por usos y costumbres sancionar a conductores que circulen a exceso de velocidad en las carreteras del municipio. También multarán y expulsarán, según el caso, a vendedores de estupefacientes.

Por lo que exhortaron a los conductores y pobladores a hacer caso a las advertencias de las autoridades tradicionales para evitar ser sancionados. El límite de velocidad autorizado es de 20 kilómetros por hora.

Las autoridades tradicionales y agentes rurales, emitieron el “Acta de Acuerdo” que establece sanciones económicas contra personas que se dedican a la venta y consumo de alguna sustancia.

“Toda persona que sea sorprendida vendiendo y consumiendo estupefacientes en la comunidad será sancionado con la cantidad de 20 mil o hasta 100 mil pesos”.

Asimismo, informaron que las personas que se dedican a la venta de alcohol y que no cumplan con los acuerdos de no vender, serán multadas con 20 mil pesos.

Las autoridades, además, prohibieron estacionarse sobre la carretera, quienes utilicen este espacio como estacionamiento, serán multados con 500 pesos.