Impone 50 años de prisión por delito de Secuestro

El Poder Judicial del Estado de Chiapas, a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, dictó sentencia condenatoria en contra de Edwin “N” por el delito de Secuestro Agravado, cometido en agravio de una persona del sexo masculino con identidad reservada.

Por los hechos ocurridos en el año 2023 en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y derivado del desahogo de pruebas realizado durante las audiencias de juicio oral, se logró acreditar la participación y responsabilidad penal del hoy sentenciado.

Sentencia

En consecuencia, la persona juzgadora del Tribunal de Enjuiciamiento de los distritos judiciales de Tuxtla, Chiapa y Cintalapa determinó imponer a Edwin “N” una pena de 50 años de prisión.

Con esta resolución, el Poder Judicial del Estado, que preside el magistrado Juan Carlos Moreno Guillén, reafirma su compromiso con una justicia más humana y accesible, en el que el actuar de las personas juzgadoras garantice que los delitos cometidos en agravio de las y los chiapanecos no queden impunes.