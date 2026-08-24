Impone ERA Medalla al biólogo Carlos Guichard

En sesión solemne del Congreso de Chiapas, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar impuso la Medalla "Miguel Álvarez del Toro", al biólogo Carlos Guichard Romero en reconocimiento a su destacada trayectoria de 40 años en el cuidado y preservación de la fauna y medio ambiente de Chiapas.

El mandatario chiapaneco estuvo acompañado por la diputada presidenta de la Mesa Directiva, Alejandra Gómez Mendoza; por el magistrado presidente del Poder Judicial, Juan Carlos Moreno Guillén; rectores de las universidades, grupos ambientalistas, así como por autoridades civiles y militares.

Galardón

La Medalla "Miguel Alvarez del Toro" es el máximo galardón en materia ambiental que entrega el Poder Legislativo para reconocer y distinguir la trayectoria, aportaciones y méritos de una persona o institución que, mediante sus acciones, investigaciones, proyectos o labores de conservación, haya contribuido de manera destacada a la protección, preservación y conocimiento de la biodiversidad y del patrimonio natural de Chiapas.

La diputada Valeria Santiago Barrientos, al iniciar la proclama histórica, destacó que mediante la entrega de la Medalla "Miguel Alvarez del Toro", como símbolo de reconocimiento a quienes han dedicado sus esfuerzos a la defensa y conservación de los recursos naturales y al fortalecimiento de la conciencia ambiental en la sociedad.

Legado

Zoólogo autodidacta y profundo observador de la naturaleza, Miguel Álvarez del Toro es figura emblemática de la conservación no sólo de México, sino del mundo.

Durante 52 años se mantuvo al frente del Instituto de Historia Natural del estado de Chiapas (IHNEC), donde con tenacidad dedicó su vida a la conservación de la biodiversidad y creó el sistema estatal de Áreas Naturales Protegidas que incluyen las reservas El Ocote, El Triunfo, La Encrucijada y La Sepultura.

Otro gran legado suyo es el parque zoológico del IHNEC que desde 1980 lleva su nombre: Zoológico Regional Miguel Alvarez del Toro, o ZooMAT, en Tuxtla Gutiérrez, único en su género por resguardar solo especies de fauna de Chiapas, algunas en peligro de extinción, como el quetzal.

Desarrollo científico

La diputada Getsemaní Moreno Martínez señaló que el trabajo de Carlos Guichard Romero ha sido fundamental para el desarrollo científico en el estado, orientando sus esfuerzos principalmente al estudio de los vertebrados terrestres, la conservación de la fauna silvestre y el equilibrio de los ecosistemas chiapanecos. Gracias -dijo, dirigiéndose al galardonado- por proteger la vida, por demostrar que un legado ambiental continúa, con su trabajo comprometido.

ZooMAT

Entre 1999 y 2007, Guichard Romero asumió la responsabilidad directiva del ZooMAT, periodo en el que consolidó programas de protección para especies amenazadas, como el tapir mexicano, el jaguar, el pavón y diversas especies de reptiles y aves rapaces.

Es socio fundador de la Sociedad Herpetológica Mexicana. No solo ha estudiado la naturaleza de Chiapas, se ha dedicado a cuidarla. Miguel Álvarez del Toro dedicó su vida al cuidado de la flora y fauna y Carlos Guichard Romero continuó con el trabajo a favor del medio ambiente.

En un acto emotivo, Carlos Guichard Romero, quien trabajó junto a Miguel Álvarez del Toro, dedicó la obtención de este galardón a la memoria de quién fue su maestro, su guía y amigo.

"Cada instante que observo las especies, que recorro bosques, humedales, para protegerlos o devolver especies recuperadas, y sembrar la semilla de la conservación, es el mejor premio, y está medalla, no, no es un premio individual, está dedicado a cientos de personas que han dado lo mejor de sí. Este reconocimiento es para ellos. Solo puedo decir gracias a mis compañeros del ZooMAT. Pero sobre todo gracias, don Miguel, por entregar su vida y obra a Chiapas, por tu dignidad, ética y profesionalismo. Por luchar ante lo desconocido, porque el apoyo para la ciencia ambientalista sigue estando limitado".

Restauración

Guichard Romero indicó que Chiapas poco a poco recupera agua y verdor y el ZooMAT y las áreas naturales protegidas tienen apoyo. "Su resguardo y protección, no debe ser un esfuerzo individual, es tarea de todos y todas", expresó.

La Medalla "Miguel Álvarez del Toro" fue instituida por el Congreso local para honrar la memoria del célebre naturalista y reconocer a hombres y mujeres de México que hayan realizado contribuciones eminentes al fomento, desarrollo, protección y conservación del medio ambiente.