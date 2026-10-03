Impone Poder Judicial pena por feminicidio

El Poder Judicial del Estado de Chiapas, a través del Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Comitán, emitió sentencia condenatoria de 40 años de prisión en contra de Merlín “N” por el delito de feminicidio, derivado de hechos ocurridos en el municipio de Chicomuselo, Chiapas.

Procedimiento

Tras el desarrollo de las audiencias de juicio oral y la valoración de las pruebas presentadas, el órgano jurisdiccional impuso una pena de 40 años de prisión, además de una multa, así como el pago de la reparación del daño.

Con estas acciones, el Poder Judicial del Estado, que encabeza el magistrado presidente, Juan Carlos Moreno Guillén, refrenda su compromiso de impartir justicia con apego a la ley, respeto al debido proceso pero, principalmente, ponderando la perspectiva de género para la protección de los derechos de las mujeres en la entidad.