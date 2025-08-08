Impone sentencia por el delito de pederastia

El Poder Judicial del Estado de Chiapas, con el firme compromiso en el acceso a la justicia y la protección de los derechos que salvaguardan la integridad de las niñas, niños y adolescentes (NNA), a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, dictó sentencia condenatoria a Jesús “N”, por el delito de pederastia, cometido en agravio de una adolescente de identidad reservada. Tras los hechos ocurridos en el municipio de Villaflores, Chiapas, se logró acreditar la responsabilidad penal del hoy sentenciado, luego de que el órgano técnico de investigación y acusación realizara el desahogo probatorio en audiencias orales.