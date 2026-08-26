Imponen 100 años de cárcel por homicidio calificado

El Poder Judicial del Estado (PJE) de Chiapas, a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, dictó sentencia condenatoria ejemplar en contra de tres personas de sexo masculino por el delito de homicidio calificado, cometido en agravio de dos hombres con identidades reservadas.

Por los hechos ocurridos en el municipio de Salto de Agua, Chiapas, la persona juzgadora del Tribunal de Enjuiciamiento de Catazajá resolvió imponer a Aurelio “N”, David “N” y Sebastián “N” una pena de 100 años de prisión a cada uno y el pago de la reparación de daño; asimismo, no se les concedió ningún beneficio por la pena impuesta.

Sentencia que se deriva del desahogo de pruebas realizado durante las audiencias de juicio oral, donde se logró acreditar la participación y responsabilidad penal de los hoy sentenciados.