Imponen 100 y 75 años de cárcel por homicidio

El Poder Judicial del Estado de Chiapas, a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, dictó sentencia condenatoria ejemplar en contra de dos personas del sexo masculino por el delito de homicidio calificado, cometido en agravio de dos hombres con identidades reservadas.

Tras los hechos ocurridos en el municipio de Juárez, Chiapas, en donde perderían la vida Cristian “N” y José “N”, la persona juzgadora del Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de Pichucalco resolvió imponer a José “N” una pena de 100 años de prisión y a José “N” una pena de 75 años de prisión.

Sin beneficios

Asimismo, ambos fueron condenados al pago de la reparación de daño y no se les otorgó ningún beneficio de sustitución de la pena impuesta.

Dictamen

Esta sentencia se dictó una vez realizado el desahogo de pruebas durante las audiencias de juicio oral, donde se logró acreditar la participación y responsabilidad penal de los hoy sentenciados.

Con esta determinación ejemplar, el Poder Judicial del Estado, que preside el magistrado Juan Carlos Moreno Guillén, evidencia su compromiso con una justicia más humana, en la que el actuar de las personas juzgadoras brinde certeza de que no habrá impunidad en los delitos que vulneren el tejido social.