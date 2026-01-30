Imponen 35 años de prisión a responsable de homicidio

El Poder Judicial del Estado (PJE) de Chiapas, a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, dictó sentencia condenatoria en contra de Yonathan “N” por el delito de homicidio calificado cometido en agravio de un hombre con identidad reservada.

Zona selva

Por los hechos ocurridos en el municipio de Palenque, Chiapas, la persona juzgadora del Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de Catazajá resolvió imponer a Yonathan “N” una pena de 35 años de prisión, así como al pago de la reparación del daño.

Esta sentencia se dicta después del desahogo de pruebas realizado durante las audiencias de juicio oral, donde se logró acreditar la participación y responsabilidad penal del hoy sentenciado.

Sentencia

De igual forma dictó sentencia condenatoria en contra de una persona del sexo masculino por el delito de homicidio calificado cometido en agravio de un hombre con identidad reservada.

Tras los hechos ocurridos en el año 2025 en el municipio de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, y derivado del desahogo de pruebas realizado durante las audiencias de juicio oral, se logró acreditar la participación y responsabilidad penal del hoy sentenciado.

En consecuencia, la persona juzgadora del Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de San Cristóbal resolvió imponer a Rogelio “N” una pena de 18 años y nueve meses de prisión, así como al pago de la reparación del daño.