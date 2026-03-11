Imponen 48 años de prisión por pederastia y violación

El Poder Judicial del Estado de Chiapas, en apego a su compromiso de garantizar el acceso a la justicia y la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, dictó, a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, una sentencia condenatoria a Ignacio “N”, por los delitos de pederastia y violación, cometidos en contra de una adolescente con identidad reservada.

Tras los hechos ocurridos en el municipio de Palenque, Chiapas, y una vez realizado el desahogo probatorio en audiencias orales, se logró acreditar la responsabilidad penal del hoy sentenciado.

Sentencia

En consecuencia, la persona juzgadora del Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de Catazajá resolvió imponer a Ignacio “N” una pena de 48 años y ocho meses de prisión, además de condenarlo al pago de la reparación del daño.

Con esta determinación, el Poder Judicial del Estado, que preside el magistrado Juan Carlos Moreno, refrenda su compromiso con una impartición de justicia humanista, en la que se prioriza el interés superior de niñas, niños y adolescentes, garantizando que cualquier conducta que vulnere sus derechos sea sancionada conforme a la ley.