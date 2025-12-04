Imponen 50 años de cárcel a pederasta

El Poder Judicial del Estado de Chiapas, en cumplimiento con el compromiso del acceso a la justicia y la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, dictó, a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, una sentencia condenatoria a Diego “N”, por el delito de pederastia agravada, cometido en contra de un adolescente con identidad reservada.

Tras los hechos ocurridos en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y una vez realizado el desahogo probatorio en audiencias orales, se logró acreditar la responsabilidad penal del hoy sentenciado.

En consecuencia, la persona juzgadora del Tribunal de Enjuiciamiento de los distritos judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla resolvió imponer a Diego “N” una pena de 50 años de prisión, además de condenarlo al pago de la reparación del daño.

Con esta sentencia, el Poder Judicial del Estado, que preside Juan Carlos Moreno Guillén, refrenda su compromiso de impartir una justicia más humanista, en la que se privilegie el interés superior de la niñez y se garantice que los delitos en su agravio no queden impunes.

Caso de desaparición

En otro momento, a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, se dictó sentencia condenatoria en contra de dos personas del sexo masculino por el delito de desaparición cometida por particulares y homicidio calificado, en agravio de un hombre con identidad reservada.

Por los hechos ocurridos en el municipio de Emiliano Zapata, Chiapas, la persona juzgadora del Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de San Cristóbal resolvió imponer a Soel “N” una pena de 50 años de prisión, mientras que a Joram “N” una condena de 25 años de cárcel. Asimismo, se les condenó al pago de la reparación del daño.

Esto, tras el desahogo de pruebas realizado durante las audiencias orales, donde se logró acreditar la participación y responsabilidad penal de los hoy sentenciados.

Con esta sentencia, el Poder Judicial del Estado, bajo el liderazgo del magistrado presidente Juan Carlos Moreno Guillén, refrenda su compromiso con una justicia más humana, accesible y transparente, en la que el actuar de las personas juzgadoras brinde la certeza de que no habrá impunidad en los delitos que vulneren la dignidad, la integridad de las y los chiapanecos.