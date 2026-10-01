Imponen 50 años de cárcel por Homicidio Calificado

El Poder Judicial del Estado de Chiapas, a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, dictó sentencia condenatoria en contra de dos personas de sexo masculino por el delito de Homicidio Calificado, cometido en agravio de un hombre con identidad reservada. Por los hechos ocurridos en el municipio de Palenque, Chiapas, la persona juzgadora del Tribunal de Enjuiciamiento de Catazajá resolvió imponer a Edgar “N” y Fernando “N” una pena de 50 años de prisión a cada uno y el pago de la reparación del daño; así mismo, no se les concedió ningún beneficio por la pena impuesta.

Audiencias

Sentencia que se deriva del desahogo de pruebas realizado durante las audiencias de juicio oral, donde se logró acreditar la participación y responsabilidad penal de los hoy sentenciados.

Con esta resolución, el Poder Judicial del Estado, que preside el magistrado Juan Carlos Moreno Guillén, reafirma su compromiso con una justicia más humana, donde los delitos que atenten contra la vida de las y los chiapanecos no queden impunes.