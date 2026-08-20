Imponen 60 y 30 años por pederastia agravada

El Poder Judicial del Estado de Chiapas, en apego a su compromiso de garantizar el acceso a la justicia y la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, dictó, a través de Tribunales de Enjuiciamiento, dos sentencias condenatorias por el delito de pederastia agravada, cometidos en hechos y lugares diferentes.

En la primera determinación, por el agravio de dos adolescentes con identidades reservadas en el municipio de Villaflores, Chiapas, la persona juzgadora de ese distrito judicial determinó imponerle a José “N” 60 años de prisión y el pago de la reparación del daño.

De igual manera, tras los hechos ocurridos en Jiquipilas, Chiapas, una persona juzgadora del Tribunal de Enjuiciamiento de los distritos judiciales de Tuxtla, Chiapa y Cintalapa resolvió imponer a Eduardo “N” una pena de 30 años de prisión y el pago de la reparación del daño, por el agravio de una adolescente con identidad reservada.

Audiencias

Estas resoluciones se dictaron una vez realizado el desahogo probatorio en audiencias de juicio oral, donde se logró acreditar la responsabilidad penal de los hoy sentenciados.

Con estas sentencias, el Poder Judicial del Estado, que preside el magistrado Juan Carlos Moreno Guillén, refrenda su compromiso con una impartición de justicia humanista, donde no exista cabida a la impunidad en las conductas que atenten contra la integridad y el pleno desarrollo de las niñas, niños y adolescentes.