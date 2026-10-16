Imponen 79 años de cárcel por pederastia

El Poder Judicial del Estado de Chiapas dictó, a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, una sentencia condenatoria a Cecilio “N”, por los delitos de pederastia y violación agravada, cometido en perjuicio de una adolescente en el municipio de Metapa, y por pederastia agravada contra una niña en Suchiate, ambas con identidades resguardadas.

La persona juzgadora del Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de Tapachula resolvió imponerle a Cecilio “N” una pena de 79 años y seis meses de prisión y el pago de la reparación del daño, sin concederle beneficio alguno en virtud de la condena impuesta.