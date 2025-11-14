Imponen 80 años de cárcel por Secuestro Agravado

El Poder Judicial del Estado de Chiapas (PJE), a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, dictó sentencia condenatoria ejemplar a cinco personas por el delito de Secuestro Agravado, cometido en contra de un hombre con identidad reservada.

Por los hechos ocurridos en el año 2023, en el municipio de Tonalá, la persona juzgadora del Tribunal de Enjuiciamiento de ese distrito judicial determinó imponerles a Silvia “N”, Nallely “N”, Floridalma “N”, Luis “N” y Antonio “N” una pena de 80 años de prisión, además de condenarles al pago de la reparación del daño.

Esta resolución se dictó luego de acreditar la participación y responsabilidad penal de las y los hoy sentenciados, una vez realizado el desahogo probatorio en audiencias orales.