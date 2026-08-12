Imponen multa a familia por usos y costumbres

Familiares de un hombre de 25 años de edad que padece de sus facultades mentales, denunciaron el abuso y la extorsión de la que fueron víctima por parte de las autoridades y habitantes del paraje Majosbik, municipio de Tenejapa.

Manifestaron que por usos y costumbres los obligaron a pagar la cantidad de 50 mil pesos como multa, solo porque su hijo caminaba por las calles de la citada localidad.

Explicaron que el hombre, quien sufre de una enfermedad de salud mental desde hace varios años, se escapó de la casa por un descuido.

Tras horas de angustia y búsqueda, sus familiares recibieron el reporte de que había sido retenido por los pobladores en coordinación con la autoridad tradicional de Majosbik.

Hechos

Lejos de recibir apoyo; “nos exigieron el pago de la multa como condición para liberarlo. Y nos amenazaron, que si no pagábamos en el tiempo que nos dieron, nos iban a duplicar la cantidad”.

Finalmente, lamentaron la falta de empatía y humanidad de los pobladores, quienes “lucran con la desgracia de una persona que no tiene pleno uso de sus facultades mentales”, finalizaron.