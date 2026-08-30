Imponen nuevo récord con la bola de quesillo

El municipio de Pijijiapan, después de varios meses de trabajo, este sábado rompió una marca mundial al elaborar la bola de quesillo más grande del mundo, al superar los mil 600 kilos y, el proceso fue avalado por el Guinness World Records.

El alcalde, Carlos Alberto Albores Lima, destacó el apoyo que brindaron las queserías más importantes del municipio y cientos de personas que colaboraron en la logística del evento.

Uno de los temas que fueron expuestos ante la multitud que acudió al estadio Nuevo Milenio, es que en un futuro el quesillo de Pijijiapan se exportará a países de Centroamérica.

Contexto

Hace un par de años, con el apoyo de nueve queserías, el municipio de Pijijiapan se dio a la tarea de establecer una marca en la elaboración de la bola más grande de quesillo y lograron una cifra de 558 kilos.

Meses después, Oaxaca llevó a cabo una actividad similar y superó los 600 kilogramos, marca que fue ampliamente superada este sábado 29 de agosto.

Por eso, dijo el alcalde, también se realizó un trabajo con la Secretaría de Economía y del Trabajo para proteger el producto y llamar quesillo a lo que se produce en Pijijiapan.

Competencia

Alfredo Arista, Adjudicador Oficial Guinness World Records, dio fe de la realización de la elaboración de la hebra de queso más grande del mundo.

Para esta edición algunas reglas cambiaron y uno de los ajustes más importantes se basó en permitir una estructura para sostener la bola del producto y conservar la forma peculiar del quesillo.

Al consultar qué tan frecuente es este tipo de competencias en el mundo, Alfredo Arista explicó que como tal, en la hebra más grande del quesillo es un tema que ahora han tomado Chiapas y Oaxaca.

Sin embargo, enfatizó que para otros casos, como el tema de los quesos, se han generado competencias en Italia o Estados Unidos, aunque en otras variedades del producto.

Impacto del evento

El secretario de Turismo en Chiapas, Segundo Guillén, comentó que estos eventos sirven a la entidad para posicionar la capacidad de producción que tienen las manos locales para realizar esa actividad.

Otro punto relevante, resaltó, es darle valor a un producto que se consume en todo México y quizás, familias fuera de la entidad lo llaman de un nombre que no marca el origen.