Imponen sentencia de 30 años por delito de homicidio

El Poder Judicial del Estado de Chiapas, a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, dictó sentencia condenatoria a una persona del sexo masculino por el delito de homicidio en grado de tentativa, cometido en agravio de una mujer con identidad reservada.

Tras los hechos ocurridos en el municipio de Villaflores, Chiapas, y una vez desahogadas las pruebas durante las audiencias orales, se logró acreditar la participación y responsabilidad penal del hoy sentenciado.

Por lo anterior, la persona juzgadora del Tribunal de Enjuiciamiento de ese distrito judicial resolvió imponer a Ariel “N” una pena de 30 años de prisión, además de condenarlo al pago de la reparación del daño.

Con esta sentencia, el Poder Judicial del Estado, que preside el magistrado Juan Carlos Moreno Guillén, reafirma su compromiso con una justicia más humana y sensible, garantizando que no habrá impunidad en delitos que atenten contra la integridad o la vida de las y los chiapanecos.